Посол США в Турции: С-400 – проблема для доступа к F-35

Приобретенные Анкарой российские зенитные ракетные системы С-400 остаются проблемным вопросом в отношениях Турции и США в контексте реализации проекта истребителей F-35. Об этом в эфире телеканала NTV заявил посол США в Турции Джефф Флейк.

"Во время визита министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в США [7-8 марта] поднимался вопрос об F-35. Как говорилось и ранее, С-400 остаются проблемой. Мы хотим найти решение. Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд ранее выдвигала свои предложения на этот счет. Мы хотим решить эту проблему, но пока не добились успеха", - сказал посол.

Турция была исключена из программы создания F-35 в 2019 году после того, как приобрела С-400. Она производила часть комплектующих, элементы фюзеляжа и некоторые системы для этих самолетов. США при этом заявили, что возвращение Турции в программу возможно только при условии отказа Анкары от С-400.