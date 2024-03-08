Фото Навального приравняли к «экстремистской символике»

Суд в Мурманске счел фотографию политика Алексея Навального без каких-либо подписей и лозунгов символом «экстремистской организации», обратила внимание «Новая газета».

«Публичная демонстрация фотоизображения Навального является пропагандой атрибутики и символом экстремистской организации», — постановил судья Октябрьского суда Мурманска Роман Гирич, вынося решение по административному делу Марины-Виктории Нагорных, якобы разместившей фото Навального на дереве возле жилого дома. Женщину приговорили к 7 суткам ареста. В марте суды как минимум в четырех регионах России уже приравняли фамилию «Навальный» к символике экстремистской организации, вынося решения по делам об административных нарушениях, выписанных участникам акций памяти Алексея Навального.

Фигурантам этих дел в Челябинске, Краснодаре и Мурманске суды назначили аресты за фамилию «Навальный» на плакатах.