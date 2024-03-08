Старый барабанщик проснулся наша корреспонденция
Вдохновленный и заряженный энергией после своего успешного послания «О положении в стране» президент Джо Байден, похоже, решил взять быка за рога. Он каждый день посещает то один, то другой штат. Позавчера была Пенсильвания, вчера - Джорджия, в понедельник будет Нью-Гемпшир, в середине недели - Висконсин и Мичиган. Вице-президент Камала Харрис на этой неделе побывает в Аризоне и Неваде.
По замеру CNN, речь Байдена в конгрессе смотрели 32 миллиона американцев. 65 процентов сочло обращение позитивным. На 17 процентов (с 45 до 62 процентов) увеличилось число тех, кто считает, что страна движется в правильном направлении.
Washington Post пишет, что накануне выступления президента демократы нервничали. Но теперь они хотят, чтобы тот не утратил свой азарт. Байден после «ночи в огне» пользуется удачным моментом, чтобы начать марафон, который закончится ноябрьскими выборами.
Но красочнее других отреагировало на это событие прореспубликанское издание New York Post. «Он жив!» - такой замечательный заголовок оно вынесло на свою первую полосу.
Жива, оказывается, и президентская команда. На этой неделе весь кабинет соберется в Белом доме на мозговой штурм. Там будут министры финансов, внутренних дел, здравоохранения, сельского хозяйства, энергетики, образования, по делам ветеранов и другие. Избирательная команда Байдена, которая сумела набрать до 30 миллионов долларов на пиар и рекламу, что в несколько раз больше, чем у Трампа, планирует нанять 350 штатных сотрудников и открыть свыше 100 офисов в колеблющихся странах.
Президент и его люди рады хорошей статистике из Министерства труда, которое сообщает, что в феврале число занятых увеличилось на 275 тысяч человек. Это - важный козырь демократов. Одновременно с этим они разворачивают активную работу в защиту права на аборты и таким образом стремятся привлечь на свою сторону американских женщин.
Байдену активно помогает его жена Джилл. «Мой муж каждый день просыпается с мыслью о том, как сделать жизнь американцев лучше, - сказала она на митинге в Пенсильвании. - А Дональд Трамп каждое утро просыпается с мыслью о том, как сделать лучше жизнь только одного человека - его самого».
Мелания Трамп, как обычно, держится в стороне и только мило улыбается. Да и что ей сказать при таком количестве процессов по делам о сексуальных преступлениях супруга, совершенных, когда он был в браке с ней?
Трампу действительно нужно сильно позаботиться о себе. Ему только что не без труда удалось наскрести 83 миллиона долларов в бондах, чтобы выплатить штраф по делу о диффамации против писательницы Джин Кэролл. Но впереди еще более трудная задача - до 25 марта собрать еще 345 миллионов, которые он обязан выплатить по делу о подкупе проститутки Сторми Дэниэлс.
Но, конечно, это не освобождает его от участия в предвыборных митингах. В Джорджии он разразился 2-х часовой речью, в то время как Байден, который также присутствовал в этом штате, говорил 20 минут.
Их речи предлагают диаметрально противоположное видение Америки. Трамп говорит, что во время его президентства не было никаких войн, а теперь «наша страна умирает».
Байден уверяет нацию, что в недалеком прошлом (при Трампе) страна прошла самый трудный период в своей истории, преступность росла как на дрожжах, Америку стегал смертоносный вирус, а ее лидер не справлялся со своей главной обязанностью - заботиться о гражданах. Но ныне она является «завистью для всего мира».
В персональном плане противники также были совершенно непримиримы. Трамп ехидно высмеивал легкое заикание Байдена, считал журналистов «преступниками», вновь называл соперника «сонным Джо» и обвинял его в том, что тот повинен в недавней смерти студентки медицинского колледжа от рук венесуэльского нелегального иммигранта.
Байден решительно осуждал то, что Трамп якшается с автократами всех мастей, хвалит Путина, а в минувшую пятницу принимал в своей флоридской резиденции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который говорит, что демократия не работает, и поддерживает диктатуру.
В то же время Байден в нападках на Трампа никогда не пересекает границу, в отличие от допускаемых последним личных оскорблений. Так, выступая в Пенсильвании, президент указал на недопустимый баннер, который он увидел на одной из местных дорог. На нем были слова F-U (f-k you) и был изображен шестилетний мальчик, который показывал Трампу средний палец. «Все это унижает нас, - сказал в этой связи Байден. - Это не Америка».
Итак, оба противника начали бег к выборам длиной в 8 месяцев. Это самый долгий марафон, потому что очень рано определились на праймериз оба кандидата. Ясно, что им предстоит исключительно трудный поединок. По опросам, проведенным в начале марта, Байден уступает Трампу в среднем 1-2 процентных пункта. Другая статистика хуже для президента — его рейтинг составляет всего 37 процентов. 58 процентов американцев не одобряют его деятельность, а одобряют 37 процентов.
Возможно, что после обращения Байдена «О положении в стране» рейтинги пойдут вверх. Однако увеличение популярности происходило с любым президентом США после его ежегодной речи в конгрессе, и оно, как правило, непродолжительно.
К тому же эксперты обращают внимание, хотя уже и с другой стороны, на цифры об одобрении этого послания. Они говорят, что у Трампа индексы одобрения после речей 2017 и 2018 годов были даже выше, чем нынешние у Байдена — 78 и 70 процентов соответственно.
К тому же неизвестно, сможет ли Джо Байден удержать нынешний уровень заряженности и энергии до ноября.
Здесь может быть два исхода. Как в песенке о старом барабанщике, которая обычно исполняется пациенту при массаже спины. У первой версии поистине трагическая концовка: «Старый барабанщик, старый барабанщик, старый барабанщик проснулся, перевернулся, споткнулся и упал».
Вторая звучит намного оптимистичнее: «Старый барабанщик, старый барабанщик, старый барабанщик крепко спал. Он проснулся, перевернулся и ударил в барабан».
Хотелось бы, чтобы это был барабан судьбы. Для Америки и всего мира.