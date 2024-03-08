Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 17:58

Вдохновленный и заряженный энергией после своего успешного послания «О положении в стране» президент Джо Байден, похоже, решил взять быка за рога. Он каждый день посещает то один, то другой штат. Позавчера была Пенсильвания, вчера - Джорджия, в понедельник будет Нью-Гемпшир, в середине недели - Висконсин и Мичиган. Вице-президент Камала Харрис на этой неделе побывает в Аризоне и Неваде. По замеру CNN, речь Байдена в конгрессе смотрели 32 миллиона американцев. 65 процентов сочло обращение позитивным. На 17 процентов (с 45 до 62 процентов) увеличилось число тех, кто считает, что страна движется в правильном направлении.

Washington Post пишет, что накануне выступления президента демократы нервничали. Но теперь они хотят, чтобы тот не утратил свой азарт. Байден после «ночи в огне» пользуется удачным моментом, чтобы начать марафон, который закончится ноябрьскими выборами. Но красочнее других отреагировало на это событие прореспубликанское издание New York Post. «Он жив!» - такой замечательный заголовок оно вынесло на свою первую полосу. Жива, оказывается, и президентская команда. На этой неделе весь кабинет соберется в Белом доме на мозговой штурм. Там будут министры финансов, внутренних дел, здравоохранения, сельского хозяйства, энергетики, образования, по делам ветеранов и другие. Избирательная команда Байдена, которая сумела набрать до 30 миллионов долларов на пиар и рекламу, что в несколько раз больше, чем у Трампа, планирует нанять 350 штатных сотрудников и открыть свыше 100 офисов в колеблющихся странах. Президент и его люди рады хорошей статистике из Министерства труда, которое сообщает, что в феврале число занятых увеличилось на 275 тысяч человек. Это - важный козырь демократов. Одновременно с этим они разворачивают активную работу в защиту права на аборты и таким образом стремятся привлечь на свою сторону американских женщин.

Байдену активно помогает его жена Джилл. «Мой муж каждый день просыпается с мыслью о том, как сделать жизнь американцев лучше, - сказала она на митинге в Пенсильвании. - А Дональд Трамп каждое утро просыпается с мыслью о том, как сделать лучше жизнь только одного человека - его самого». Мелания Трамп, как обычно, держится в стороне и только мило улыбается. Да и что ей сказать при таком количестве процессов по делам о сексуальных преступлениях супруга, совершенных, когда он был в браке с ней? Трампу действительно нужно сильно позаботиться о себе. Ему только что не без труда удалось наскрести 83 миллиона долларов в бондах, чтобы выплатить штраф по делу о диффамации против писательницы Джин Кэролл. Но впереди еще более трудная задача - до 25 марта собрать еще 345 миллионов, которые он обязан выплатить по делу о подкупе проститутки Сторми Дэниэлс. Но, конечно, это не освобождает его от участия в предвыборных митингах. В Джорджии он разразился 2-х часовой речью, в то время как Байден, который также присутствовал в этом штате, говорил 20 минут.

Их речи предлагают диаметрально противоположное видение Америки. Трамп говорит, что во время его президентства не было никаких войн, а теперь «наша страна умирает». Байден уверяет нацию, что в недалеком прошлом (при Трампе) страна прошла самый трудный период в своей истории, преступность росла как на дрожжах, Америку стегал смертоносный вирус, а ее лидер не справлялся со своей главной обязанностью - заботиться о гражданах. Но ныне она является «завистью для всего мира». В персональном плане противники также были совершенно непримиримы. Трамп ехидно высмеивал легкое заикание Байдена, считал журналистов «преступниками», вновь называл соперника «сонным Джо» и обвинял его в том, что тот повинен в недавней смерти студентки медицинского колледжа от рук венесуэльского нелегального иммигранта. Байден решительно осуждал то, что Трамп якшается с автократами всех мастей, хвалит Путина, а в минувшую пятницу принимал в своей флоридской резиденции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который говорит, что демократия не работает, и поддерживает диктатуру. В то же время Байден в нападках на Трампа никогда не пересекает границу, в отличие от допускаемых последним личных оскорблений. Так, выступая в Пенсильвании, президент указал на недопустимый баннер, который он увидел на одной из местных дорог. На нем были слова F-U (f-k you) и был изображен шестилетний мальчик, который показывал Трампу средний палец. «Все это унижает нас, - сказал в этой связи Байден. - Это не Америка».