Убийство в Мингячевире

В Мингячевире совершено убийство 37-летней женщины, сообщили haqqin.az в региональной группе пресс-службы МВД.

Было отмечено, что 10 марта около 17:30 в полицию поступила информация о смерти Айтен Сарван гызы Мамедовой (1987 г.р.) от полученных ножевых ранений в одном из домов в городе Мингячевир.

"Сотрудники полиции принимают меры по задержанию лица, подозреваемого в совершении преступления. Общественности будет предоставлена дополнительная информация", - добавили в пресс-службе.