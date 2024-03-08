В Амстердаме пытались убить лидера крайне правой партии

Полиция Амстердама задержала мужчину, который угрожал убить лидера крайне правой Партии свободы Герта Вилдерса. Об этом говорится в сообщении самого политика в X.

"Большое спасибо полицейскому подразделению Амстердама, которое на этих выходных задержало человека из-за угрозы убить меня", - написал он.

По данным телеканала NOS, в полиции подтвердили задержание мужчины. В понедельник суд должен будет принять решение по мерам пресечения на период проведения расследования.

Из-за жесткой критики ислама и мусульман Вилдерс постоянно получает угрозы и круглосуточно находится под особой охраной полиции.