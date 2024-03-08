Украина ускорилась

Украинские войска ускорили строительство оборонных позиций на фронте. Об этом говорится в отчете британской разведки.

Сообщается, что украинские оборонные позиции включают в себя противотанковые "зубы дракона", рвы, пехотные окопы, минные поля и опорные пункты. Расширение оборонных линий уменьшит способность российской армии продвигаться вперед или использовать тактические преимущества в рамках текущих наступательных операций, считают в ведомстве.

"Создание основных оборонных позиций свидетельствует об изнуряющем характере конфликта и означает, что любая попытка провести операцию по прорыву с высокой вероятностью будет сопровождаться большими потерями", - говорится в отчете.