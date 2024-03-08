Для завоевания олимпийской лицензии в Париж-2024 ему осталось выиграть еще один бой.

Сегодня в 1/8 финала весовой категории до 51 кг он уверенно победил армянина Рудольфа Гарбояна – 5:0 (30:26, 29:27, 30:26, 30:26, 30:26).

Это уже вторая подряд победа Гусейнова над Гарбояном. В ноябре прошлого года Ниджат победил армянского соперника в финале чемпионата Европы U-22.

Сегодня еще два азербайджанских спортсмена будут боксировать в борьбе за выход в четвертьфинал. Это Сархан Алиев (71 кг), который встретится с армянином Гургеном Мадояном, и Умид Рустамов (57 кг), соперником которого будет таджик Асрор Вохидов.

В каждой из указанных весовых категорий разыгрываются по четыре олимпийские лицензии. Это означает, что необходимо пробиться в полуфинал.