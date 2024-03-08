Бомбы, способные изменить линию фронта

На войне в Украине российская армия начала использовать авиабомбу ФАБ-1500, состоящую из фугасной взрывчатки, сообщает CNN. Издание предполагает, что это может изменить линию фронта.

CNN отмечает, что ФАБ-1500 — крупнейшая из серии планирующих бомб, которая весит примерно полторы тонны. Истребители выбрасывают ее на высоте 60-70 километров — вне досягаемости многих украинских систем противовоздушной обороны. Выдвижные крылья помогают этой бомбе планировать к цели.

Военнослужащий ВСУ рассказал CNN, что российская армия использовала ФАБ-1500 на прошлой неделе во время атаки в Красногоровке в Донецкой области.

«Раньше нас обстреливали только из артиллерии. Теперь русские начали действовать более агрессивно и использовать средства ВВС, особенно ФАБ-1500. Почему они используют эту бомбу? Потому что ущерб, нанесенный ей, очень серьезен. Если выживешь, у тебя гарантированно будет контузия. Это оказывает большое давление на моральный дух солдат. Не все наши ребята это выдерживают. Хотя к ФАБ-500 они уже более-менее привыкли, ФАБ-1500 — это ад», — сказал собеседник издания.

CNN называет использование этой авиабомбы «важнейшим элементом» российского наступления в Донбассе, особенно при взятии Авдеевки.