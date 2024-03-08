На территории Ленинградской области сбит беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

По его словам, БПЛА уничтожен в районе поселка Форносово Тосненского района, жертв и разрушений нет.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково был объявлен план «Ковер». Воздушная гавань была закрыта на вылет и прилет. Предполагается, что БПЛА пытался атаковать одно из предприятий Санкт-Петербурга.