Леонид Швец, автор haqqin.az 19:43

Завершение процедуры вступления Швеции в НАТО год спустя после Финляндии подвело черту под процессом, который начался много лет назад, но резко ускорился после того, как Европа ощутила реальную угрозу, которая исходит от России. С 1995 года, когда Швеция и Финляндия вступили в ЕС, исторический нейтралитет этих стран уже был формально нарушен: появились политические привязанности и обязательства, которые в критический момент логично дополняются военными. Просто тогда, в эпоху «окончания истории», всемирной, как казалось многим, победы либеральной демократии, ни о какой серьезной угрозе для мира в Европе, тем более Северной Европе, никто не мог и подумать.

На протяжении последующих лет включенность Швеции и Финляндии в общеевропейские процессы и структуры нарастала. И то, что в военном отношении скандинавы ориентированы на соседей, которые являются членами НАТО, а вовсе не на Россию, было всем очевидно. Вооруженные силы этих стран принимали регулярное участие в совместных учениях с НАТО, и когда встал вопрос о вхождении в Альянс, никаких проблем организационного характера не возникло. Взаимная выгода очевидна: шведы и финны ушли под зонтик пятой статьи Устава НАТО, а Альянс прирос двумя современными, отлично подготовленными и укомплектованными армиями (и флотами, разумеется). Северный фланг блока усилился просто сказочным образом: полный контроль над Балтикой, доминирование на северо-западе Европы и резкое увеличение присутствия в Арктике. Заполучить шведские ВВС - одни из самых мощных в Европе - отдельный бонус. Но что на этом этапе оказалось особенно важным – наличие у новых членов НАТО развитой военной промышленности, способной производить самые сложные образцы оружия. Оказавшись перед необходимостью быстро реагировать на рост угрозы с востока, члены грозного военно-политического союза вдруг обнаружили, что абсолютно недостаточно подготовлены для этого. Одновременно проводить собственное серьезное до- и перевооружение и снабжать Украину, как выяснилось, очень непросто. Наличие шведских и финских оборонных мощностей пришлось весьма кстати.

Но, что характерно и для самих Швеции и Финляндии, перспективы существенного наращивания военного производства обозначили новые возможности. Президент Финляндии Саули Ниинистё даже в своем новогоднем обращении призвал инвестировать в производство оружия, чтобы увеличить силу Европы, но и, разумеется, дать стимул развитию национальной экономики. А на что способны финны, демонстрирует их соглашение с Lockheed Martin по строительству площадки, где будут собирать сверхсовременный F-35 Lightning II. Шведское оборонное ведомство подписало контракт с производителем боеприпасов Nammo, что привлечет серьезные инвестиции и позволит резко нарастить выпуск дефицитных снарядов 155 мм. И это только отдельные примеры. На этом фоне удручающе звучат новости из Швейцарии, где зафиксировали значительное падение оружейного экспорта в минувшем году: более чем на четверть. Это связано с тем, что нейтральный статус страны диктует запрет на реэкспорт швейцарского оружия.