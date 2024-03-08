Перед поездкой в Германию «Карабах» обыграл «Зиря»

Перед ответным матчем с немецким «Байером» в 1/8 финала Лиги Европы чемпион Азербайджана « Карабах » провел игру 26-го тура в Премьер-лиге.

Несмотря на то, что Гурбан Гурбанов выставил на матч полурезервный состав, «Карабах» без особых проблем одолел «Зиря», которая после этого тура опустилась на 6-е место. Встреча на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова завершилась со счетом 3:1.

Герой матча с «Брагой» Нариман Ахундзаде на 43-й минуте открыл счет в матче. На 77-й минуте Ричард Алмейда с пенальти удвоил преимущество хозяев. Спустя две минуты Сезар Меза Колли подарил «Зиря» надежду на спасение. Но уже на 81-й минуте Адама Диакаби сделал счет 3:1.

Теперь отрыв «Карабаха» от 2-го места, которое занимает «Сумгаит», составляет 24 очка. Если так называемые преследователи и дальше продолжат терять очки, то уже через пару туров «Карабах» может оформить чемпионство.

Ну а пока подопечных Гурбана Гурбанова ждет ответный матч с «Байером», который состоится 14 марта в Леверкузене. Напомним, в Баку команды сыграли вничью 2:2.

Результаты других игр 26-го тура Премьер-лиги: «Сабаил» - «Сумгаит» - 0:1, «Кяпяз» - «Нефтчи» - 3:3, «Сабах» - «Габала» - 2:1, «Туран-Товуз» - «Араз-Нахчыван» - 2:0.

Турнирное положение:

1. «Карабах» - 63 очка (26 матчей)

2. «Сумгаит» - 39 (26)

3. «Сабах» - 37 (26)

4. «Нефтчи» - 37 (26)

5. «Сабаил» - 37 (26)

6. «Зиря» - 36 (26)

7. «Туран-Товуз» - 35 (26)

8. «Араз-Нахчыван» - 31 (26)

9. «Кяпяз» - 27 (26)

10. «Габала» - 15 (26).