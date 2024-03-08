Будапешт обеспокоился венграми в Украине

Президент Венгрии Тамаш Шуйок выразил обеспокоенность по поводу положения венгерского меньшинства на Украине, которое местные власти лишили в последние годы многих гражданских прав. Новый глава государства выступил с инаугурационной речью на площади Лайоша Кошута перед зданием национального парламента в Будапеште.

Он заявил, в частности, что "с особой тревогой следит за жизнью закарпатских братьев, проживающих на территории украинского государства". Венгерское правительство требует от Украины вернуть этническим венграм в Закарпатье права, отобранные у них после 2015 года, в том числе право использовать родной язык в сфере культуры и образования. Будапешт неоднократно предупреждал Киев, что пока это не произойдет, Венгрия не поддержит стремление Украины к интеграции в Евросоюз.

Шуйок был избран на свой пост парламентом страны 26 февраля, в соответствии с законом официально вступил в должность 5 марта.