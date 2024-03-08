Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 20:30

В последнее время в международных экспертных кругах обсуждается информация о заключении Азербайджаном контракта на закупку истребителей JF-17C Block 3 совместного пакистано-китайского производства. Журналист и эксперт Пол Иддо, специализирующийся на вопросах безопасности и военных вопросов на Ближнем Востоке, в статье, опубликованной в The Business Insider, пишет, что Азербайджан до последних лет был традиционным заказчиком российского оружия, но теперь в вопросе истребителей отдает предпочтение своим союзникам, таким как Пакистан и Турция.

«Небольшая, богатая нефтью страна Южного Кавказа - Азербайджан имеет большие планы по обновлению своего скромного парка истребителей в течение следующего десятилетия. Однако вместо того, чтобы обратиться к России, своему традиционному поставщику оружия на протяжении десятилетий, Баку, скорее всего, приобретет современные истребители из Пакистана и Турции», — пишет автор. В статье упоминается, что Азербайджан присоединился к турецкой программе истребителей пятого поколения TF KAAN в июле прошлого года, а KAAN совершил свой первый полет в феврале этого года. К тому же Азербайджан мало склонен инвестировать в проблемные российские программы истребителей пятого поколения Су-57 или Су-75. До недавнего времени Россия была крупнейшим поставщиком оружия в Азербайджан, сказал Фредерико Борсари, эксперт по обороне Центра анализа европейской политики (CEPA). «Однако ситуация постепенно изменилась, поскольку Россия начала безрассудную агрессивную войну против Украины и начала терять влияние среди стран Кавказа на фоне растущих трудностей в Украине и финансовых ограничений», — сказал Борсари Business Insider.

«Турция среди прочих воспользовалась этой ситуацией с точки зрения безопасности и начала расширять военное сотрудничество с Баку, в том числе посредством продажи оружия». Азербайджан начал импортировать больше вооружения из Турции, начиная с 2017 года. «На этом фоне слухи о покупке JF-17 у Пакистана еще больше укрепляют эту тенденцию постепенного отделения от Москвы и могут также быть результатом плохих характеристик российских самолетов (и ВВС в целом) в Украине», — сказал Борсари. Себастьян Роблин, широко публикуемый журналист в сфере военной авиации, считает вполне логичным, что Азербайджан решит использовать свои нефтяные богатства для капитального ремонта своего парка пилотируемых истребителей до тех пор, пока производство турецкого истребителя KAAN не «поставят на поток» примерно в 2033 году. «Учитывая тесные отношения с Турцией и двойственные отношения с Россией, выбор турецкого варианта вполне очевиден, особенно учитывая проблемы России с вводом в эксплуатацию Су-57», — сказал Роблин. Эксперт добавил, что в нынешней международной ситуации Пакистан и Турция являются более надежными партнерами в вопросах поставок оружия в Азербайджан.

Борсари заявил, что участие Азербайджана в проекте KAAN является «прежде всего естественным следствием давнего и растущего партнерства в области безопасности» между Анкарой и Баку, которое вытекает из их тесных политических и дипломатических связей. «Для обеих стран это, похоже, беспроигрышное решение», - сказал Борсари. - Этот выбор позволит обеспечить долгосрочное и надежное сотрудничество, которое обеспечит устойчивость ВВС Баку с точки зрения логистики, обучения, технического обслуживания и т. д. с близким союзником, одновременно предоставляя Турции долгосрочный контракт и клиента в оборонном секторе». Аналитик CEPA отметил, что проблемы в российском военном авиастроении, «огромное разочарование» истребителем Су-57 и плохие характеристики других российских истребителей в Украине являются возможными факторами, которые подтолкнули Баку «сделать выбор в пользу турецкого проекта». Хотя Россия продвигала Су-57 как ответ на американские F-22 и F-35, российский истребитель пятого поколения продемонстрировал некоторые серьезные недостатки. Аналитики отмечают, что у Су-57 отсутствуют двигатели пятого поколения, а панели его корпуса не расположены достаточно плотно друг к другу, чтобы уменьшить радиолокационное сечение самолета — ключевую особенность любого самолета-невидимки.