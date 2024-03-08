Кулеба отказался от совета Папы Римского

Украина не станет поднимать белый флаг, заявил 10 марта глава МИД страны Дмитрий Кулеба в ответ на призыв Папы Римского Франциска к Киеву поднять белый флаг и согласиться на переговоры.

«Наш флаг желто-синий. <…> Мы никогда не поднимем никаких других флагов», — говорится в сообщении министра в соцсети X.

При этом Киев, по словам Кулебы, надеется, что Папа Римский «найдет возможность совершить апостольский визит в Украину».