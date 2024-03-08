Италия против

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выступил против отправки западных войск в Украину, заявив, что это помешает дипломатии. Об этом он заявил в интервью La Stampa.

"Введение войск в Украину означает шаг к односторонней эскалации, которая перечеркнет путь дипломатии. Нет смысла выдвигать такие соображения сейчас, после двух лет войны", – отметил Крозетто.

По его словам, Франция и Польша, не исключая отправку войск в Украину, могут говорить от своего имени, а не от имени НАТО, которое "формально и добровольно осталось в стороне от войны". Он добавил, что за год западные страны вышли на уровень производства, который может помочь Украине в поставках оружия, впрочем, признал, что он все еще ниже, чем у России.