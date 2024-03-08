Россия зарабатывает на кризисе в Красном море

Спрос на грузоперевозки из Азии в Европу по железным дорогам России резко вырос с начала кризиса в Красном море, что увеличило прибыль РЖД, пишет Financial Times.

Количество запросов на перевозку грузов по российским железнодорожным путям выросло примерно на 40% с декабря, когда контейнеровозам впервые пришлось искать альтернативные маршруты из-за нападений хуситов в Красном море, сообщила DHL. «Подавляющее количество идет через Россию», — подчеркнули в немецкой логистической компании. DHL при этом заверила в соблюдении международных санкций против России: не были осуществлены перевозки грузов, следовавших в Россию или из нее, применяется «строгий экспортный контроль».

По данным RailGate Europe, спрос вырос на 25–35%, нидерландская Rail Bridge Cargo отчиталась, что в этом году грузоперевозки по российским железным дорогам популярнее на 31%, чем годом ранее.

Из-за того, что логистические компании вынуждены пускать суда в обход Африки через мыс Доброй Надежды и другие альтернативные маршруты, средняя продолжительность доставки выросла на 7–10 дней — до 50–55 дней. При этом путь из китайского города Чэнду в немецкий Дуйсбург по российским железным дорогам занимает 25–30 дней.