В Азербайджане прошел международный турнир по ски-альпинизму ФОТО
Международная федерация ски-альпинизма (ISMF) и туристический центр «Шахдаг» провели международный турнир с участием 55 спортсменов из 11 стран.
Золотые медали завоевали Хелена Ойренгер (девушки U-18, Германия), Мориц Бауреггер (юноши U-18, Германия), Давид Йост (мужчины U-20, Германия), Никола Маткова (женщины U-23, Словакия), Якуб Сярник (мужчины U-23, Словакия) и Андреас Майер (мужчины, Австрия).
Особо стоит отметить женские соревнования в возрастной категории U-23. Здесь серебряную медаль завоевала азербайджанская спортсменка Назрин Гарибова, уступившая лишь словачке Матковой. Бронза у иранки Марзие Беха.
Победители и призеры были награждены Федерацией зимних видов спорта Азербайджана и туристическим центром «Шахдаг».