Судебный иск может раскрыть имя Бэнкси

На сайте Pest Control говорится, что это единственная компания, уполномоченная удостоверять подлинность произведений Бэнкси. Работы, у которых есть сертификат подлинности, можно покупать, продавать и страховать. Стоимость оценки подлинности произведений варьируется от 100 до 150 фунтов стерлингов.

Два коллекционера подали в суд на компанию Pest Control, принадлежащую Бэнкси, из-за отказа подтвердить подлинность работы Monkey Queen. Об этом сообщает The Guardian. Издание отмечает, что по окончании разбирательства художнику, возможно, придется раскрыть свое настоящее имя.

Коллекционеры Ники Кац и Рэй Хауз рассказали, что они купили работу Monkey Queen за 30 тысяч фунтов (38,5 тысяч долларов США) в 2020 году — в поместье недавно умершего коллекционера работ Бэнкси. Это принт, на котором изображена покойная королева Великобритании Елизавета II в виде примата, украшенного драгоценностями.

Похоже, что никаких сопроводительных документов, подробно описывающих историю этой работы, коллекционерам предоставлено не было, пишет The Guardian. Когда Кац и Хауз покупали принт, предполагалось, что это была одна из 150 таких работ, созданных Бэнкси в 2003 году и выпущенных ограниченным тиражом.

В течение трех лет Кац и Хауз пытались добиться от Pest Control выдачи сертификата подлинности на эту работу. Теперь они решили подать на компанию в суд за нарушение условий контракта. Ники Кац пожаловался, что заплатил компании за оценку гравюры еще три года назад и до сих пор не получил от нее ответа.

Специалист по продаже работ граффитистов Джон Брандлер сказал The Guardian, что считает работу подлинной, и назвал действия Бэнкси манипуляцией рынком. «Бэнкси сертифицирует только те работы, которые находятся в нужных, по его мнению, руках», — отметил эксперт.

Бэнкси создал Pest Control в 2008 году после того, как в интернете начали продавать поддельные копии его работ.

Личность Бэнкси на протяжении десятилетий остается загадкой для СМИ и общественности. Как пишет The Guardian, художником может быть Роберт Дель Ная из группы Massive Attack, Джейми Хьюлетт из Gorillaz или бывший ведущий телевизионной программы Art Attack Нил Бьюкенен.