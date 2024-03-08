На вопросы журналиста Эйнуллы Фатуллаева отвечает знаменитый советский диссидент и государственный деятель Израиля Натан Щаранский. Один из основателей Московской Хельсинской группы, бросивший вызов Советскому Союзу, Натан Щаранский в 1977 году был арестован по обвинению в антисоветской агитации и измене Родине, осужден на 13 лет лишения свободы. Половину девятилетнего тюремного срока провел в одиночной камере и более 400 дней – в карцере.

После международной кампании и вмешательства президента США Рональда Рейгана был освобожден и репатриирован в Израиль, где начал карьеру политика и государственного деятеля. Стал депутатом Кнессета, министром промышленности и торговли, министром внутренних дел, министром строительства, вице-премьером, министром по делам Иерусалима. Являлся председателем Еврейского агентства.