США были не готовы применить ядерное оружие

США готовили ответ на российский ядерный удар по Украине, но этот ответ был бы не симметричным. Как пишет издание The New York Times (NYT), самая сильная озабоченность возможной ядерной атакой РФ пришлась на октябрь 2022 года. Тогда российский президент Владимир Путин намекал, что может использовать ядерное оружие против Украины.

NYT отметило, что в течение нескольких недель в октябре 2022 года Белый дом был поглощен кризисом. Администрация президента США Джо Байдена опасалась, что Кремль может использовать тактическое ядерное оружие на фронте в Украине. Отмечается, что обеспокоенность в Белом доме была настолько большой, что оперативные группы отрабатывали даже сценарии ответа на этот шаг.

У Байдена считали, что ответ должен быть «неядерным», но реакция должна была быть сильной, вероятно, «обычное нападение на подразделения, запустившие ядерное оружие».