Россия не готова к нападению НАТО

Россия не готова отразить массированный ракетный удар со стороны НАТО, если такой произойдет. Такого мнения придерживаются российские же аналитики.

Американское издание Business Insider обратило внимание на публикацию в российском журнале "Военная мысль". В ней рассматривается гипотетический сценарий, в котором "вероятный враг" запускает мощный шквал ракет по жизненно важным объектам России, что похоже на тактику самих россиян в войне против Украины.

В публикации отмечается, что стратегия массированных ударов, примененная блоком НАТО, может заставить Россию использовать свое ядерное оружие в ответ. В заключении статьи авторы рекомендуют расширить миссии и оснащение Воздушно-космических сил России.

В частности, российские эксперты требуют разработки более совершенных БПЛА и другого оружия, создания автоматизированной системы управления огнем (предположительно на основе искусственного интеллекта), а также "усовершенствования разведки, авиационной техники, аэродромов и других видов комплексного обеспечения".

Комментируя статью российских аналитиков, Business Insider связывает ее появление с началом масштабных военных учений стран НАТО "Северный ответ 2024". В 11-дневных маневрах на территории Норвегии, Швеции и Финляндии участвуют более 20 000 военнослужащих, 50 кораблей и 100 самолетов.

Business Insider также отмечает, что российские ВВС, хотя и достигли определенного успеха в поддержке наземных войск в войне в Украине, в целом показали себя "удивительно неэффективными".