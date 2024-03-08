Король Саудовской Аравии призвал прекратить «жестокие преступления» против палестинцев

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдель Азиз заявил в воскресенье, что международное сообщество должно выполнить свои обязательства по прекращению «жестоких преступлений» против палестинцев в Газе.

В речи, зачитанной от его имени министром СМИ Саудовской Аравии Салманом аль-Досари по случаю начала священного для мусульман месяца Рамадан, король также заявил, что международное сообщество должно помочь обеспечить безопасные гуманитарные проходы в сектор Газа.