Зеленский сообщил о визите Макрона в Украину

В ближайшее время в Украину должен прибыть президент Франции Эммануэль Макрон. Его визит анонсировал глава украинского государства Владимир Зеленский.

В своем телеграм-канале Зеленский сообщил, что провел с Макроном «длительный и предметный» телефонный разговор. Стороны обсудили ситуацию на поле боя в Украине, а также результаты Международной конференции в поддержку страны, которая недавно состоялась в Париже.

«Поблагодарил за сильный оборонный пакет от 16 февраля, а также за личное лидерство президента Франции в создании коалиции дальнобойного оружия, новые инициативы и все заявления в поддержку Украины. Кроме того, обменялись мнениями об ожидаемых результатах нашей будущей встречи в Украине в ближайшее время», - добавил Зеленский.