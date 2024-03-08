Орбан вторит Трампу

Экс-президент США Дональд Трамп, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, в случае возвращения в Белый дом не будет финансировать военные действия в Украине и выделять средства на безопасность Европы. Об этом сообщил телеканалу М1 премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, встретившийся 8 марта с бывшим американским лидером в его поместье в штате Флорида.

"Если Дональд Трамп вновь станет президентом, то он не захочет финансировать безопасность европейцев и не поддержит выделение Соединенными Штатами денег Украине на ведение войны", - отметил глава венгерского правительства.

По его мнению, в случае прекращения американского финансирования европейцы не смогут поддерживать украинскую армию, и "тогда эта война закончится".

"Дональд Трамп еще не президент Соединенных Штатов, но его партия в законодательном органе США мешает демократам вкладывать деньги в войну в Украине", - сказал Орбан, подтвердив, что желает вероятному кандидату республиканцев победы на ноябрьских выборах.

Кроме того, Трамп "не хочет финансировать безопасность Европы вместо самих европейцев". "Если европейцы боятся, то они должны заплатить за свою безопасность или укрепить свои вооруженные силы", - подчеркнул премьер.