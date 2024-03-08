Робот Мохаммад начал приставать к журналистке

Полностью автономный робот с искусственным интеллектом вызвал шок окружающих, когда как показалось, начал «приставать» к журналистке во время интервью на технологическом фестивале в Саудовской Аравии, пишет New York Post.

Журналистка Равья Кассем выступала, стоя перед роботом по имени Мохаммад, когда последний двинулся вперед и коснулся ее ягодиц.

Кассем, явно пораженная, быстро отошла от робота, перед этим подняв руку и жестом приказав ему остановиться. Затем она продолжила свою презентацию на DeepFest, мероприятии по искусственному интеллекту, проходившем в Эр-Рияде.

Робототехническая фирма QSS, разработавшая Мохаммада, заявила в интервью Metro UK, что робот «полностью автономен» и работает «независимо без прямого контроля человека».

«Мы уже провели тщательный анализ видеозаписи и обстоятельств, связанных с инцидентом, и не обнаружили никаких отклонений от ожидаемого поведения Мохаммеда, однако мы примем дополнительные меры, чтобы никто не приближался к роботу в пределах зоны его передвижения», - заявили в компании.

В компании также уточнили, Мохаммад был разработан для того, чтобы помогать выполнять задачи в опасных условиях и повышать безопасность людей, что заставило поверить, что робот просто просил Кассем сделать шаг вперед.