Эйнулла Фатуллаев, Иерусалим 05:19

Внимание всего мира, как и на протяжении всей человеческой истории после распятия Христа, обращено к Старому Городу. Что происходит в Иерусалиме? Какова обстановка вокруг Куббата ас-Сахры и Аль-Аксы? Этот вопрос после первой молитвы мусульман Таравих в первый день Рамазана обращен со всех концов света. С раннего утра полиция Иерусалима ограничила передвижение в западной части Старого города. Повсюду установлены блокпосты, усиленные наряды, в каждом углу сосредоточен спецназ, по узким улицам восточного базара передвигаются вооруженные люди в хаки. Однако, наступление Рамазана не нарушило покой в многолюдной мусульманской части. Арабы свободно, как и в обычные дни, проходят через Дамасские ворота, передвигаясь по кварталу шейх Джарах в сторону Аль-Аксы со стороны Восточного Иерусалима.

А в Яффских и Сионских воротах редкие прохожие – в основном хасиды - спешат мимо разворачивающих торговлю ларьков и магазинчиков. Все узкие проходы на Храмовую гору со стороны еврейских кварталов перекрыты полицейскими заграждениями. Во время Рамазана власть в Старом городе перешла из рук полиции в руки контрразведки ШАБАК и армии ЦАХАЛ. После громких инцидентов на Храмовой горе в прошлом году, Нетаньяху предусмотрительно отобрал у МВД полномочия по контролю за обстановкой, передав ее спецслужбам, которые обязаны докладывать премьер-министру о всех передвижениях в сторону Аль-Аксы. Обеспокоенность израильского правительства и принятые им экстренные меры вызваны воззванием ХАМАС к своим сторонникам, призванным в день начала Рамазана на Храмовую гору… Пользуясь выпавшим шансом, с легкостью перехожу в мусульманский квартал и беспрепятственно прохожу через все полицейские кордоны. Для мусульман никаких ограничений нет. Однако у входа Куббат ас-Сахру путь пресекают стражи порядка Палестинской администрации.

Спрашивают – через какие ворота я вошел в пределы мусульманской святыни. И просят произнести Шахаду. Свидетельствую о вере в Единого Бога и посланническую миссию пророка Мухаммеда, после чего передо мной, как в старых восточных сказках, распахиваются врата в мусульманские святыни… В разгар дневной торговли арабы заполонили узкие улочки, во дворе же святынь беснуются дети, а обращенные в сторону Каабы из Иерусалима женщины прилежно читают коранические аяты. Вдали раздается дивное пение иудейских псалм. Остановленная у ворот группа хасидов распевает спонтанную иудейскую молитву. В поисках вестей о наступлении священного месяца, мусульмане и не оборачиваются в сторону псалмопения… Бдительное око душеприказчиков – незаметно присутствующих спецслужб – подозрительно ловит каждый взгляд.

А между тем в нескольких километрах от Старого города в Новом Иерусалиме, где заседает правительство Нетаньяху, новоиспеченный и оппозиционный премьеру военный кабинет сотрясает от неожиданного заявления «Моссада», озвучившего разжигающую позицию: «ХАМАС не заинтересован в сделке и стремится поджечь ситуацию во время Рамазана». Военный кабинет опровергает спецслужбу, будучи уверенным, что возможности для сделки не исчерпаны и ХАМАС не хлопнул дверью. Хотя элементарная логика утверждает обратное: у «Моссада», не только в силу компетентности и эффективности, но и прямой вовлеченности в переговорный процесс гораздо больше информации о позиции ХАМАС, нежели у членов военного кабинета. Тяжеловес американской дипломатии, директор ЦРУ Уилльям Бернс все еще пребывает в Дохе, где ведет напряженные переговоры с лидерами ХАМАС и его непосредственными покровителями. Поползли слухи, что пробивная дипломатия Бернса принесла свои плоды, обнаружив брешь в отношениях политического и военного крыла движения. И совершенно неожиданно проскочила информация о консультации Бернса с главой Моссада Давидом Барнеа. «Неужели формат переговоров в Дохе расширился за счет главы Моссада?» – задались вопросом в околоправительственных кругах в Иерусалиме.

Так что, кому-кому, а вот главе израильской спецслужбе – не только по долгу службы, а именно после недавних консультаций с Бернсом, хороша известна позиция ХАМАСа. Холодным душем для мелких склочников в военном кабинете стала официальное сообщение об отсутствии прогресса на переговорах. Как и предполагал ранее haqqin.az, провалилась и миссия посланника Байдена – Амоса Хохштейна в Ливане. Американец по-прежнему пытался в чем-то переубедить ливанское правительство, растерявшее вместе с рычагами давления и реальную власть в собственной стране. Хохштейн улетел из Бейрута с пустыми руками. Пока в Новом Иерусалиме шли ожесточенные споры о судьбе сделки в Каире, в Старый Иерусалим ближе к вечеру хлынул поток паломников со всех концов Западного Берега и Израиля. Свободное передвижение у Дамасских ворот остановилось, и полиция столкнулась с мусульманами, которые спешили на Таравих. Благо в Мекке муэдзин на минарете заметил наступившее полнолуние. Но полиция действует аккуратно, не провоцируя толпу на агрессивные выпады. Ситуацией в ручном режиме управляет сам Биби, который впервые за последнее время вступил в словесную дуэль с американским президентом. Ранее, напомню, Байден не стал скрывать своей открытой неприязни к премьер-министру, заявив, что Нетаньяху «приносит вред своей стране».

Нетаньяху вновь бросил вызов США, еще раз подтвердив свои искомые тезисы палестинского урегулирования. Биби выступает именем народа и во имя народа: "Если Байден считает, что я провожу политику, вредящую большинству израильтян и противоречащую национальным интересам Израиля, то он ошибается по всем пунктам… Такая политика пользуется одобрением абсолютного большинства израильтян. Народ поддерживает уничтожение последних отрядов ХАМАСа. Народ говорит, что после победы над ХАМАСом в Газу нельзя допускать администрацию Палестинской автономии, финансирующую и поддерживающую террор. Израильтяне согласны со мной в том, что следует отвергнуть любые попытки навязать нам террористическое палестинское государство". Байден ответил Нетаньяху и нынешнему израильскому правительству по-другому. США открыто заявили, что введут ограничения на использование американского оружие. И это еще не всё! Правительства Великобритании и Нидерландов (естественно, под диктовку американцев!) введут ограничения на поставку оружия и запчастей для истребителей. Удар за ударом! Ряд стран Евросоюза готовится признать государство Палестины, а Лига Арабских Государств разрабатывает инициативу по отстранению Израиля из Генассамблеи ООН. Израиль оказался лицом к лицу со страшнейшей опасностью международной изоляции. Впервые, Израиль хотят превратить в изгоя. И поставить в один ряд с Ираном. Реакция Саудовской Аравии становится все более озлобленной. Против Израиля заговорил и фельдмаршал ас-Сиси. И большим ударом по Израилю станет решение Эмиратов пересмотреть отношения с Иерусалимом, что может привести к денонсации «Авраамовых соглашений». Байден включает все рычаги давления на Нетаньяху и Израиль.