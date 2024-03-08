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В Лос-Анджелесе в ночь на 11 марта прошла 96-я церемония вручения премии «Оскар». Главным триумфатором церемонии стала историческая драма режиссера Кристофера Нолана о создателе атомной бомбы — картина «Оппенгеймер». Нолан и исполнитель главной роли Киллиан Мёрфи также взяли две статуэтки, входящие в «Большую пятерку» оскаровских наград – «Лучший режиссер» и «Лучшая мужская роль» соответственно. Из 13 номинаций фильм выиграл семь, включая главную награду — «Лучший фильм». Следом за ним идет лента «Бедные-несчастные», которой удалось взять четыре награды, и «Зона интересов», получившая две статуэтки.

«Лучшим документальным фильмом» назвали «20 дней в Мариуполе». Самая кассовая украинская документальная лента в истории снята украинским журналистом и военным корреспондентом Мстиславом Черновым в первые три недели полномасштабного вторжения РФ в Украину. «Оскар» за «Лучшую женскую роль» получила Эмма Стоун за роль в картине «Бедные-несчастные». В фильме она исполнила одну из самых необычных своих ролей — стремительно взрослеющую девушку, оказавшуюся в центре сомнительного биологического эксперимента: ее экранный «отец» (в исполнении Уиллема Дефо) решил пересадить мозг нерожденного ребенка в тело его погибшей матери.

"Probably I will be the first director on this stage who will say I wish I never made this film."



Mstyslav Chernov, Michelle Mizner and Raney Aronson-Rath accept the Oscar for Best Documentary Feature Film for "20 Days in Mariupol."#Oscars#Oscars2024https://t.co/X7unxQW0XY pic.twitter.com/RRuTIn1pYT — ABC News (@ABC) March 11, 2024

Давайн Рэндольф названа лучшей актрисой второго плана за роль потерявшей ребенка матери в рождественской драме «Оставленные». Лучшим актером второго плана признан Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»), получивший первый «Оскар» в свою коллекцию. Лучшей песней признали «What Was I Made For?» из фильма «Барби» (Билли Айлиш, Финнеас О'Коннел). Шведский музыкант Людвиг Йоранссон получил «Оскар» за оригинальный саундтрек к фильму «Оппенгеймер», обойдя в номинации такого именитого кинокомпозитора, как Джон Уильямс.