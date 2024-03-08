В США раздали «Оскар-2024»: первая награда для Украины видео
В Лос-Анджелесе в ночь на 11 марта прошла 96-я церемония вручения премии «Оскар». Главным триумфатором церемонии стала историческая драма режиссера Кристофера Нолана о создателе атомной бомбы — картина «Оппенгеймер».
Нолан и исполнитель главной роли Киллиан Мёрфи также взяли две статуэтки, входящие в «Большую пятерку» оскаровских наград – «Лучший режиссер» и «Лучшая мужская роль» соответственно.
Из 13 номинаций фильм выиграл семь, включая главную награду — «Лучший фильм». Следом за ним идет лента «Бедные-несчастные», которой удалось взять четыре награды, и «Зона интересов», получившая две статуэтки.
«Лучшим документальным фильмом» назвали «20 дней в Мариуполе». Самая кассовая украинская документальная лента в истории снята украинским журналистом и военным корреспондентом Мстиславом Черновым в первые три недели полномасштабного вторжения РФ в Украину.
«Оскар» за «Лучшую женскую роль» получила Эмма Стоун за роль в картине «Бедные-несчастные». В фильме она исполнила одну из самых необычных своих ролей — стремительно взрослеющую девушку, оказавшуюся в центре сомнительного биологического эксперимента: ее экранный «отец» (в исполнении Уиллема Дефо) решил пересадить мозг нерожденного ребенка в тело его погибшей матери.
"Probably I will be the first director on this stage who will say I wish I never made this film."— ABC News (@ABC) March 11, 2024
Mstyslav Chernov, Michelle Mizner and Raney Aronson-Rath accept the Oscar for Best Documentary Feature Film for "20 Days in Mariupol."#Oscars#Oscars2024https://t.co/X7unxQW0XY pic.twitter.com/RRuTIn1pYT
Давайн Рэндольф названа лучшей актрисой второго плана за роль потерявшей ребенка матери в рождественской драме «Оставленные».
Лучшим актером второго плана признан Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»), получивший первый «Оскар» в свою коллекцию.
Лучшей песней признали «What Was I Made For?» из фильма «Барби» (Билли Айлиш, Финнеас О'Коннел).
Шведский музыкант Людвиг Йоранссон получил «Оскар» за оригинальный саундтрек к фильму «Оппенгеймер», обойдя в номинации такого именитого кинокомпозитора, как Джон Уильямс.
«Оскар» в номинации «Лучший звук» получила саунд-команда «Зоны интересов». Эта же британская картина, рассказывающая о трагедии Холокоста, взяла статуэтку в номинации «Лучший международный фильм».
В номинации «Лучший оригинальный сценарий» победила картина «Анатомия падения». Ранее эта французская лента получила главный приз Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь». В номинации «Лучший адаптированный сценарий» приз взял фильм «Американское чтиво», сценарий которого основан на романе Персиваля Эверетта «Стирание».
Лучший оператор 2023 года – Хойте Ван Хойтема, который уже давно сотрудничает с Кристофером Ноланом: помимо оскароносного «Оппенгеймера» на его счету такие фильмы, как «Интерстеллар», «Дюнкерк» и «Довод».
Лауреатом премии «Оскар» в номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм» стала картина «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки. Для 83-летнего Миядзаки «Оскар» стал вторым за карьеру. Первую статуэтку он получил в 2003 году за мультфильм «Унесенные призраками». Мультфильм «Мальчик и птица» ранее также получил «Золотой глобус» и премию BAFTA.
Лучшей анимационной короткометражкой названа антивоенная работа «Война закончена!».
«Оскар» в номинации «Лучший игровой короткометражный фильм» получила «Чудесная история Генри Шугара» — вторая попытка Уэса Андерсона адаптировать произведение писателя Роальда Даля (ранее режиссер уже выпустил кукольный фильм «Бесподобный мистер Фокс»).