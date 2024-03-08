Россия впервые опустилась на третье место среди крупнейших экспортеров, уступив второе место Франции (рост на 47%, доля в мировом экспорте — 11%). Первое место занимают США, которые по сравнению с предыдущим пятилетним периодом нарастили продажи на 17% (42% мирового рынка).

Согласно докладу Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), Россия уже не является вторым после США экспортером оружия: ее обогнала Франция. Экспорт оружия из России в 2019–2023 годы упал на 53% по сравнению с 2014–2018 годами, говорится в докладе

Согласно предыдущему отчету SIPRI о состоянии торговли вооружениями за 2018–2022 годы, США и Россия лидировали по объему экспорта.

В десятку лидеров-стран-экспортеров вошли также: Китай — снижение на 5,3%; 5,8% мирового рынка; Германия — снижение на 14%; 5,6% мирового рынка; Италия — рост на 86%; 4,3% мирового рынка; Великобритания — снижение на 14%; 3,7% мирового рынка; Испания — снижение на 3,3%; 2,7% мирового рынка; Израиль — снижение на 25%; 2,4% мирового рынка; Южная Корея — рост на 12%; 2% мирового рынка.

По данным SIPRI, падение экспорта российских вооружений стало особо заметно в последние пять лет. В 2019 году Россия поставляла основные виды вооружений в 31 страну, в 2022-м — в 14, а в 2023-м — в 12. Наибольшая доля поставок — 68% — пришлась на страны Азии и Океании, на Ближний Восток и Африку — 13 и 10%. Среди стран самыми крупными покупателями стали Индия (34%), Китай (21%) и Египет (7,5%). При этом по сравнению 2014–2018 годами продажи в эти государства упали на 34, 39 и 54% соответственно.

США, как сообщили в институте, в 2019–2023 годах поставили основные вооружения в 107 государств, что больше, чем за все предыдущие периоды. 38% было экспортировано в страны Ближнего Востока, 31% — в Азию и Океанию, 28% — в Европу. Что касается Франции, она поставила основные вооружения в 64 страны. Наибольшая доля экспорта вооружений (42%) пришлась на Азию и Океанию, 34% — на Ближний Восток. Среди стран крупнейшим получателем французского оружия стала Индия, на долю которой пришлось почти 30%. Эксперты отмечают, что рост французского экспорта вооружений произошел в основном за счет поставок боевых самолетов в Индию, Катар и Египет.

Поставки оружия в Европу в 2019–2023 годах выросли на 94%. Украина стала крупнейшим в регионе импортером и четвертым во всем мире.

Около 55% вооружений, импортируемых европейскими государствами в 2019–2023 годах, пришлось на США; это на 20% больше, чем в предыдущие пять лет.

Российские власти оспаривают эти данные, заявляя, что спрос на российскую продукцию военного назначения не снижается. По словам президента РФ Владимира Путина, в 2023 году Россия продала вооружения за рубеж «на миллиарды долларов»: «Мы тоже прилично поставили, как ни странно, на мировые рынки наше военное оборудование».