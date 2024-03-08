Байден рассказал о «всплеске ненависти» к мусульманам

Президент США Джо Байден заявил, что на фоне палестино-израильского конфликта в Штатах наблюдается «ужасающий» всплеск ненависти к мусульманам. В связи с этим администрация Байдена работает над первой в истории Национальной стратегией по борьбе с исламофобией.

«Здесь, у себя дома, мы наблюдаем ужасающий всплеск ненависти и насилия по отношению к американцам-мусульманам. Исламофобии нет места в Соединенных Штатах — стране, основанной на свободе вероисповедания и построенной на вкладе иммигрантов, в том числе мусульманских иммигрантов»,— говорится в заявлении Джо Байдена по случаю начала месяца Рамадан.

«Моя администрация разрабатывает первую в истории Национальную стратегию по борьбе с исламофобией и связанными с ней формами предубеждений и дискриминации, чтобы противостоять ненависти к мусульманам, сикхам, выходцам из Южной Азии и арабским общинам Америки, где бы она ни проявлялась»,— добавил президент США.

Он пообещал, что власти США продолжат доставлять гуманитарную помощь в сектор Газа, а также работать над сделкой по прекращению огня.