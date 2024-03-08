Анкара разрешения не просит

Турция не будет «просить разрешения» на проведение антитеррористической операции у своих границ. Об этом заявил министр национальной обороны Яшар Гюлер, комментируя возможную реакцию США и России на крупномасштабную трансграничную операцию Турции.

«Когда речь идет о безопасности нашей страны, мы никого ни о чем не просим и делаем то, что необходимо. Никто не должен забывать, что Турецкая Республика - великое государство. Мы не подчинялись и не будем подчиняться чьим-либо приказам», - заявил он.

ВС Турции рассчитывают провести крупномасштабную наземную военную операцию на севере Ирака против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), достигнуто соответствующее соглашение с администрацией Багдада.