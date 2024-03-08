«Байрактары» долетели до Мальдив

Турция начала процесс поставок Мальдивской Республике ударных беспилотников собственного производства Bayraktar TB2. Как сообщает газета Dünya, речь идет о поставке авиакрыла из шести аппаратов и системы контроля и управления ими.

В 2023 году президент Мальдив Мохамед Муиззу провел в Турции переговоры с руководством республики и посетил некоторые оборонные предприятия. Тогда он выразил заинтересованность в приобретении турецких БПЛА.

Теперь вместе с Мальдивами география поставок беспилотников Bayraktar охватывает 34 государства. Первый экспортный контракт был заключен в 2018 году с Катаром. Турецкие БПЛА к настоящему времени приняты на вооружение в ряде стран НАТО и ЕС.