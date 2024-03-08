Азербайджан и Казахстан нарастили грузоперевозки

По итогам последних трех лет количество «бланков разрешений» на международные грузоперевозки автомобильным транспортом между Азербайджаном и Казахстаном увеличилось в 5 раз.

На последнем заседании Смешанной комиссии по международным автомобильным перевозкам между Азербайджаном и Казахстаном члены комиссии согласовали выдачу дополнительных «бланков разрешений» для обеспечения непрерывности перевозок в 2023 году и предварительную квоту на «бланки разрешений» между двумя странами на 2024 год.

В ходе заседания были обсуждены проблемы, с которыми сталкиваются стороны в сфере международных перевозок автомобильным транспортом между Азербайджаном и Казахстаном, а также пути их решения. Была также достигнута договоренность о проведении организационной работы по перевозке транзитных грузов из Китая перевозчиками обеих стран для обеспечения устойчивого развития Среднего коридора.

Участники заседания отметили рост общего объема грузоперевозок между Азербайджаном и Казахстаном, а также активности перевозчиков двух стран в перевозках по региону.