Украина все же получит немецкие ракеты

Киев может получить крылатые ракеты Taurus, которые Берлин отказывается поставлять Украине, через круговой обмен ФРГ и Британии, пишет Der Spiegel.

В статье отмечается, что ФРГ может поставить Британии ракеты Taurus, а взамен Лондон передаст Киеву ракеты Storm Shadow. Таким образом, Берлин формально снимет с себя ответственность за предоставление крылатых ракет Киеву.

Издание пишет, что глава МИД Германии Анналена Бербок открыта для предложения своего британского коллеги Дэвида Кэмерона предоставить Киеву новые крылатые ракеты посредством так называемого кругового обмена.