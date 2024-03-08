В Грузии «озабочены» действиями Евросоюза

«Правительство Грузии выражает озабоченность в связи с визитом и встречами в Евросоюзе и ФРГ, в которых в составе украинской делегации участвовал признанный виновным в уголовных делах грузинским правосудием и разыскиваемый Зураб Адеишвили», - говорится в заявлении.

Правительство Грузии выразило озабоченность в связи с визитом в Берлин осужденного бывшего министра юстиции Зураба Адеишвили. Об этом говорится в заявлении грузинского Кабмина.

Визит Адеишвили в Европу «подрывает восприятие того, что европейская бюрократия предана идее правового государства», - отмечается в заявлении.

Произошедшее, считает правительство Грузии, прямо противоречит первому из девяти приоритетов, определенных Евросоюзом, для начала переговоров с Грузией о вступлении в ЕС. Согласно этому пункту, необходимо препятствовать усилению в стране антиевропейских настроений.

Грузия, как говорится в заявлении, ожидает, что в будущем европейские структуры будут «больше проявлять приверженность и преданность тем ценностям, которые Европа сформировала после Второй мировой войны».

Первый канал Общественного вещателя Грузии ранее показал кадры, на которых Адеишвили в составе делегации Украины находится в Бундестаге, где обсуждают вопрос передачи Украине ракет дальнего действия. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, а также другие представители грузинской власти раскритиковали Берлин за случившееся и потребовали объяснений. Позже посольство ФРГ в Тбилиси сообщило, что власти Германии не имели правовых оснований отказать заочно осужденному экс-министру в посещении Бундестага. Адеишвили были предъявлены обвинения в связи с несколькими должностными преступлениями.