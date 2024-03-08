Роя Талыбова стала профессором Гарвардского института

По данным газеты «Азербайджанский учитель», Талыбова работала на факультете политологии Университета Вандербильта и в Институте науки о данных.

Роя Талыбова получила степень бакалавра международных отношений в Азербайджанском университете языков в 2007-2011 годах. В 2014 году она продолжила обучение в магистратуре на факультете государственного управления в Гарвардском университете в рамках «Государственной программы обучения азербайджанской молодежи в зарубежных странах на 2007-2015 годы».

В 2015-2022 гг. получила степень магистра на кафедре статистики Мичиганского университета и докторскую степень на кафедре политических наук и научных исследований.