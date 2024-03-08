У азербайджанцев изъяли оружие и гранаты

В Азербайджане за минувшие выходные у граждан изъяли 15 единиц огнестрельного оружия и гранаты.

Как сообщили в пресс-службе МВД, 9 и 10 марта в Баку и районах Азербайджана граждане добровольно сдали сотрудникам полиции 1 пистолет, 2 гранаты, 9 ружей, 2 магазина и 702 патрона разного калибра.

Кроме того, в ходе оперативных мероприятий полиция обнаружила и изъяла незаконно хранившиеся 1 автомат, 2 пистолета, 2 ружья, 7 магазинов и 152 патрона. Сотрудники Джебраильского РУП обнаружили в районе села Шайбек 1 автомат и 2 танковых снаряда.