Захарова о Франции и Карабахе

Франция после провала своей африканской политики «пытается создать себе образ миротворца в Карабах е, хотя миротворческую роль там выполнила Россия». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» Захарова сказала, что, по ее ощущениям, рост активности Парижа на Кавказе – «своего рода компенсация в общественно-политическом сознании на фоне провала французской политики в Африке».

По ее словам, «эксперименты Франции на Кавказе включают как бы миротворческие усилия».

«Мы же понимаем, что это к миротворчеству не имеет никакого отношения. Всю миротворческую роль даже в контексте карабахского урегулирования как посредник взяла на себя и выполнила именно наша страна. Теперь, после того как самая сложная фаза позади (хочется надеяться, позади, если Франция как член НАТО там вновь эти угли не начнет ворошить), они могут там покрасоваться», – сказала Захарова.