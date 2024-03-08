Депутат раскритиковал Баку

По его словам, в столице «много неотремонтированных тротуаров, на которых паркуются автомобили, высокие бордюры, зачастую людям с инвалидностью или женщинам с колясками трудно пройти в подземных и наземных переходах».

По словам депутата, автомобиль больше не должен быть «ежедневным способом ехать на работу»: «Необходимо повысить привлекательность общественного транспорта, использовать платные парковки, ввести платный въезд на центральные территории, создать пешеходные зоны и т. д. Кроме того, необходимо расширить использование альтернативных видов транспорта, в том числе велосипедов».

Депутат особо отметил, что столица просто не вмещает такое количество автомобилей: «Оптимизация дорог не поможет исправить ситуацию. Даже если дорожная полиция хоть один день будет штрафовать всех нарушителей и идеально регулировать дорожное движение, это тоже не поможет. Эти меры носят временный эффект, потом на дорогах опять будут пробки. Чем больше дорог, тем больше автомобилей».

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов же заявил, что в Азербайджане «была проведена диагностика для решения проблем с пробками и транспортной инфраструктурой». По его словам, для этого были приглашены и международные специалисты.

Гумматов добавил, что для решения проблем с такси в ближайшие дни будет принято новое решение.