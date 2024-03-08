«28 Мая» закрывается для автомобилей

Согласно решению Координационного совета по транспорту, с завтрашнего дня доступ частных автомобилей на территорию около станции метро «28 Мая» будет закрыт. Об этом на общественных слушаниях в комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов.

Замминистра сказал, что частным автомобилям будет запрещен въезд на эту территорию: «Общественность будет проинформирована об этом завтра».

Это решение, по словам чиновника, не будет распространяться на пассажирские автобусы.

Гумматов добавил, что для решения проблем с общественным транспортом будут выделены средства из госбюджета.