Фархад Мамедов, автор haqqin.az 11:18

Планы Армении выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза и присоединиться к Европейскому союзу быстро подталкивают регион к конфликту между Западом и Россией. Еще одна ведущая страна Запада, Великобритания, присоединилась к этому геополитическому конфликтному процессу и заявила, что готова защитить Армению от «ответных мер» России. Такое заявление сделал в парламенте заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи. Он сказал, что Лондон готов поддержать Армению перед «угрозами ответных мер, исходящих от России».

Заявление Хиппи прозвучало после вопроса депутата Роберта Бакленда о возможной выгоде для оборонной промышленности Великобритании в случае выхода Армении из ОДКБ. Замминистра обороны отметил, что любые выгоды должны соответствовать ограничениям по оружейному эмбарго ОБСЕ, которые приняла Великобритания. Хиппи сообщил о признании решения Армении о заморозке членства в ОДКБ и планируемой помощи со стороны Великобритании в связи с этой ситуацией. В ответ на запрос из британского парламента Хиппи подчеркнул, что Лондон будет сотрудничать с евроатлантическими союзниками для поддержки Еревана в данном вопросе. Следует отметить, что Великобритания начала консультации по безопасности с Арменией с осени прошлого года. С этой целью официальные лица Армении посетили Лондон, а британские дипломаты — Ереван. А в прошлом месяце, 16 февраля, на полях Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с главой разведывательной службы МИД Великобритании (Secret Intelligence Service/Military Intelligence, SIS/MI6 или «СИС/МИ-6») Ричардом Муром.

Как уже сообщалось, Россия угрожает Армении «украинским сценарием», если та повернет к Западу: это означает, что Кремль готов использовать военные рычаги против Армении в ответ на политику Пашиняна. Однако, несмотря на эти угрозы, власти Армении не собираются менять курс на отказ от России, наоборот, с каждым днем пытаются идти на шаг дальше. До недавнего времени Армения говорила о тесном сотрудничестве с Евросоюзом, но уже не скрывает своего намерения стать членом этого объединения. Об этом впервые официально заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян в интервью телеканалу TRT World. Вопрос о сроках вступления Армении в ЕС пока обсуждается, но первые лица этой страны уже дают пояснения. «Армения должна подать заявку на вступление в ЕС не позднее осени», — сообщил на днях премьер страны Никол Пашинян на закрытой встрече с депутатами и членами армянского правительства. В российских экспертных кругах полагают, что, возможно, Армения «шантажирует Москву, интегрируясь в Запад», чтобы «добиться от Москвы существенных субсидий и других дивидендов». «В Ереване рассчитывали, что Россия возьмет на содержание Армению, будет оказывать серьезную финансовую помощь. Но России это оказалось не интересно. При этом надо учитывать, что в России проживает большая армянская диаспора. Часть ее поддерживает Пашиняна, другая часть выступает против него и смотрит в сторону Франции, где самая большая армянская диаспора», — считает политолог Андрей Суздальцев. По его мнению, «это факт, что Армения предала Россию и перспектив не видно». «Армения ждет, что Европа будет давать выгодные дотации, а Армения за это будет любить и поддерживать Европу. Армения хочет, чтобы ее подороже купили, из-за этого сейчас и поставлен на повестку вопрос о членстве в ОДКБ, это своего рода часть торга», — считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.