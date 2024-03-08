Мехрибан Алиева о начале месяца Рамазан

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю начала месяца Рамазан.

«Пусть благословенный месяц Рамазан наполнит сердце каждого чистыми помыслами и благими намерениями, принесет в каждый очаг изобилие, каждой семье – здравие, радость, счастье и благополучие! Да услышит Великий Аллах ваши молитвы и примет ваш пост!» - говорится в публикации.