Как правильно питаться в дни Рамазана? что рекомендует врач
11 марта начался священный для всех мусульман месяц Рамазан. Это месяц, когда следует соблюдать строгий пост. Специалист-эксперт Министерства здравоохранения, терапевт Закир Гулиев в интервью, опубликованном на сайте ведомства, рассказывает о важности придерживаться сбалансированного питания в эти дни постящимися, о пользе поста для организма человека, кому противопоказано поститься.
- Сбалансированное питание во время Рамазана очень важно. С целью удовлетворить потребности организма в жидкости следует выпивать 2-2,5 литра воды. Употребление чая и кофе, повышающих потребность организма в жидкости, следует свести к минимуму. Особенно тем, у кого проблемы с весом и высоким уровнем сахара, во время Рамазана рекомендуется отдавать предпочтение минеральной воде, которая удовлетворяет потребности организма в жидкости.
- Кому противопоказано поститься?
- Во время поста длительное голодание нарушает баланс сахара в крови. Лицам с диабетом обычно рекомендуется три основных приема пищи (завтрак, обед и ужин) и три перекуса в течение дня. Диабетикам с риском гипогликемии, желающим поститься, рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.
Голодание во время поста может вызвать определенные проблемы для людей с почечной недостаточностью. Функции почек у этих людей ослабевают из-за потери жидкости. Людям с почечной недостаточностью также следует проконсультироваться со своим врачом.
Людям с хроническими заболеваниями, особенно с гипертонией, болезнями сердца, следует принимать лекарства в определенное время. Пациентам этой группы не рекомендуется поститься без консультации врача-специалиста.
Беременным женщинам и кормящим матерям при желании держать пост следует проконсультироваться с врачом-гинекологом.
Также в острой стадии любого заболевания при активной инфекции пост без консультации врача может нанести вред организму.
- Насколько употребление слишком большого количества жирной пищи может повлиять на здоровье?
- Во время Рамазана по мере того как день удлиняется и ночь сокращается, также увеличивается и период естественного голодания. В этот период, поскольку уровень сахара в крови падает, в течение дня может возникнуть усталость. Вот почему во время сухура (утренний прием пищи) важен прием пищи. Можно отдать предпочтение легкоусвояемым овощным блюдам и нежирным супам. Особенно тем, у кого есть проблемы с чувством голода в течение дня, следует воздержаться от чрезмерно жирной и соленой пищи.
- Некоторые люди во время ифтара быстро принимают большое количество пищи. Насколько это целесообразно?
- После длительного голодания не следует принимать пищу быстро, так как гормоны, создающие ощущение сытости, выделяются уже через 20 минут и устраняют желание есть. Слишком быстрое употребление пищи в большом количестве может вызвать очень серьезные проблемы со здоровьем. Во время ифтара в первую очередь в рационе питания следует отдавать предпочтение супам, овощам и салатам. В то же время употребление излишне жареной и жирной пищи должно быть минимальным.
Во время Рамазана следует отдавать предпочтение вареным и запеченным блюдам. После приема пищи рекомендуется выполнять простые физические упражнения, такие как ходьба. Также во время Рамазана, ввиду изменения формы питания и недостатка приема жидкости, могут возникнуть запоры. По этой причине следует уделять внимание потреблению продуктов с высоким содержанием клетчатки.
- Хотелось бы узнать о пользе поста для человеческого организма...
- Пост очень полезен для ограничения потребления калорий и ускорения обмена веществ, поддержки процесса сжигания жира в организме. Кроме того, пост помогает снизить резистентность к инсулину и уровень сахара в крови, вызванные длительным голоданием. Снижение резистентности к инсулину также позволяет более эффективно «транспортировать» глюкозу из крови в клетки. Пост стимулирует естественную способность организма к самовосстановлению. За счет этого укрепляется иммунитет. Пищеварительная и кишечная системы из-за непрерывной работы в течение года обычно перегружены и утомлены, благодаря посту получают отдых. В то же время пост помогает улучшить здоровье мозга и когнитивные функции, способствуя регенерации нервных клеток. Помимо этого, 30-дневный пост ускоряет обновление клеток, а клетки кожи при этом оживляются и укрепляются.
Пост помогает снизить кровяное давление, уровень холестерина и триглицеридов, тем самым играя важную роль в поддержании здоровья сердца. Наряду с физическими, также есть и психологические преимущества поста. Пост не только укрепляет силу воли и терпение, но и помогает человеку контролировать свои эмоции.