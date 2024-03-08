11 марта начался священный для всех мусульман месяц Рамазан. Это месяц, когда следует соблюдать строгий пост. Специалист-эксперт Министерства здравоохранения, терапевт Закир Гулиев в интервью, опубликованном на сайте ведомства, рассказывает о важности придерживаться сбалансированного питания в эти дни постящимися, о пользе поста для организма человека, кому противопоказано поститься.

- Сбалансированное питание во время Рамазана очень важно. С целью удовлетворить потребности организма в жидкости следует выпивать 2-2,5 литра воды. Употребление чая и кофе, повышающих потребность организма в жидкости, следует свести к минимуму. Особенно тем, у кого проблемы с весом и высоким уровнем сахара, во время Рамазана рекомендуется отдавать предпочтение минеральной воде, которая удовлетворяет потребности организма в жидкости.

- Кому противопоказано поститься?

- Во время поста длительное голодание нарушает баланс сахара в крови. Лицам с диабетом обычно рекомендуется три основных приема пищи (завтрак, обед и ужин) и три перекуса в течение дня. Диабетикам с риском гипогликемии, желающим поститься, рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.

Голодание во время поста может вызвать определенные проблемы для людей с почечной недостаточностью. Функции почек у этих людей ослабевают из-за потери жидкости. Людям с почечной недостаточностью также следует проконсультироваться со своим врачом.

Людям с хроническими заболеваниями, особенно с гипертонией, болезнями сердца, следует принимать лекарства в определенное время. Пациентам этой группы не рекомендуется поститься без консультации врача-специалиста.

Беременным женщинам и кормящим матерям при желании держать пост следует проконсультироваться с врачом-гинекологом.

Также в острой стадии любого заболевания при активной инфекции пост без консультации врача может нанести вред организму.

- Насколько употребление слишком большого количества жирной пищи может повлиять на здоровье?

- Во время Рамазана по мере того как день удлиняется и ночь сокращается, также увеличивается и период естественного голодания. В этот период, поскольку уровень сахара в крови падает, в течение дня может возникнуть усталость. Вот почему во время сухура (утренний прием пищи) важен прием пищи. Можно отдать предпочтение легкоусвояемым овощным блюдам и нежирным супам. Особенно тем, у кого есть проблемы с чувством голода в течение дня, следует воздержаться от чрезмерно жирной и соленой пищи.