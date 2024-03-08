Депутат об опасности дороги Баку – Сумгаит для психики

Необходимо изучить влияние пробок на дороге Баку – Сумгаит на психику людей, заявил депутат Али Масимли на общественных слушаниях в комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Депутат отметил, что проблема заключается в пробках на дороге Баку – Сумгаит: «Необходимо провести исследование, чтобы выяснить, как ситуация на этой дороге влияет на психику людей, которые находятся в пробке 2 часа утром и 2 часа вечером. Я думаю, это серьезный вопрос».