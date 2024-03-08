Грузия раскритиковала Украину

«В течение двух лет Грузия непоколебимо выражала солидарность украинскому государству и народу, а также осуждала военную агрессию России в нашей дружественной стране. Грузия официально присоединилась к более 600 решениям, разработанных на международных платформах, которые подразумевают поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и осуждают российскую военную агрессию», - говорится в заявлении.

В Грузии выразили озабоченность действиями украинских властей против грузинского народа. Об этом говорится в заявлении Кабинета министров Грузии.

На этом фоне вызывают сожаление и озабоченность некоторые решения украинских властей, которые грубо противоречат традиционной дружбе между двумя народами, указали в грузинском правительстве.

Правительство Грузии, в частности, напомнило, что недавно в составе украинской делегации находился заочно осужденный на родине по ряду уголовных дел экс-министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили, который проводил встречи на высоком уровне в Германии и Брюсселе. Кроме того, 1 марта 2022 года Киев отозвал из Тбилиси своего посла из-за отказа Грузии вводить санкции против РФ и посылать добровольцев в Украину. Грузия обвиняет Украину также в том, что из-за необъективного представления о состоянии здоровья экс-президента Михаила Саакашвили, отбывающего тюремное наказание, 3 июля 2023 года Киев выдворил посла Грузии.

Тбилиси также выражает озабоченность, что помимо Адеишвили, который является советником генпрокурора Украины, на высокой должности работает бывший заместитель главы МВД Грузии Георгий Лорткипанидзе. Он занимает пост заместителя главы службы контрразведки Украины. Против него также возбуждено уголовное дело на родине.