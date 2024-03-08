Касым-Жомарт Токаев прилетел в Баку

11 марта президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Казахстана в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов, другие официальные лица.