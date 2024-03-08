Коварный угарный газ убил мать и ее детей

В прокуратуру Масаллинского района поступила информация о том, что 11 марта в частном доме по улице Дадва-2 скончались три человека.

В сообщении ведомства говорится, что во время предварительного расследования было установлено, что Айтадж Азимова (1998 г.р.) и двое ее малолетних сыновей, которые проживали в указанном доме, скончались от отравления угарным газом.

В прокуратуре Масаллинского района возбуждено уголовное дело, проводится расследование по статье 314.3 (халатность, повлекшая гибель двух и более человек) УК Азербайджана.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Кедабекском районе Азербайджана семь местных жителей отравились угарным газом.