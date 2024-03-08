Жители Хачмаза хотят отремонтировать мечеть за свой счет. Госслужба не против

Мечеть в селе Гарачайчек Хачмазского района, построенная почти 100 лет назад, зарегистрирована для включения в реестр исторических зданий и будет восстановлена.

Как сообщили haqqin.az в Государственной службе по охране, развитию и реставрации культурного наследия Министерства культуры, после того как мечеть будет взята под охрану государства, будут рассмотрены возможности ее восстановления.

Жители села же готовы восстановить мечеть за счет собственных средств. В Госслужбе охотно откликнулись на это предложение, пообещав необходимую поддержку.