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В Красном море повреждены кабели глобального интернета. Затронуто 25% трафика, проходящего через Красное море по линиям, передающим данные в Африку, Азию и на Ближний Восток.
Здравствуй, новое средневековье! Одно бандитское государство кошмарит весь цивилизованный мир, нарушает международную торговлю, разрушает нормальную жизнь миллионов и мир ничего не может с этим поделать. Именно так выглядит транзит к новому мировому порядку, который должен сменить старый, установленный Западом и так ненавидимый Кремлем.
Как сообщается, перерезаны четыре подводных кабеля, в том числе Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1), сообщает гонконгский провайдер HGC Global Communications Limited. Три других поврежденных кабеля — Seacom, TGN и EIG. По оценкам компании, это затрагивает порядка 25% трафика. Перебитые кабели соединяли Европу, Азию и Африку и обеспечивали 25% трафика, проходящего через Красное море.
«Первоначальный анализ показал, что поврежденные сегменты кабелей находятся в южной части Красного моря, подпадают под юрисдикцию Йемена», — заявили в компании. Под ударом в том числе Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, TikTok и другие мессенджеры. По оценкам компании, ущерб затронул 25% трафика данных, проходящего по дну Красного моря.
К чести современных инженеров, созданная ими сеть подводных кабелей продемонстрировала высокую степень вандалоустойчивости и атака хуситов к критическим проблемам для межконтинентального трафика не привела – его удалось своевременно перераспределить. Более того, инженеры заявляют, что вообще не видят угроз, поскольку могут в короткое время развернуть системы передачи трафика в космическом пространстве, приводя в пример «Старлинк» Илона Маска.
Но это типичное технократическое решение, когда проблема решается частями, а не системно. И потом через некоторое время возникает вновь и вновь, всякий раз на все более высоком уровне угроз. А морские международные торговые пути куда прикажете переносить? А значимую инфраструктуру производства?
Да и потом всякий, кто это предлагает, плохо представляет себе ментальность современных варваров, сверхзадачей которых является возрождение «набеговой экономики» - извлекать прибыль не из собственного технологического развития и не развития территорий, оказавшегося под их контролем, а обложить остальной мир данью.
И в этой связи перенос трафика в космос практически ничего не даст. Варвары воспримут это как свою победу и жадными, завидущими глазами начнут выискивать новые цели, которые обязательно найдут. И при этом их действия будут пользоваться массовой поддержкой «широких народных масс», в качестве примера – «арабская улица», поскольку разбой для них вполне естественный и привычный способ перераспределения скудных общественных благ.
Ну а когда речь идет о том, чтобы ограбить этот утопающий в роскоши Запад, тут вообще никаких вопросов нет. Только энтузиазм, восторги, аплодисменты вождям и дикое желание каким-то способом присоединиться к этому эпическому походу «за славой и добычей». А уж какое идеологическое обоснование под это будет подведено – дело десятое: «солидарность с палестинцами», «борьба с несправедливым миропорядком» или «у соседей верблюды и овцы упитаннее, вода чище и женщин больше», список можно дополнять бесконечно.
Международное сообщество по отношению к этой проблеме заняло известную позицию страуса – голову в песок, перья и зад наружу. Результат соответствующий, то есть, мягко говоря, перья щипают понемногу, но страусы утешают себя: «Перьев у нас много». Но и варвары множатся чуть ли не в геометрической прогрессии, и им требуется все больше жизненного пространства и/или денег, которые можно не заработать, а отнять. Хотя из соображений политкорректности об этом говорить не принято. Более того, даже думать об этом нежелательно.
«Все генералы готовятся к прошлым войнам». А разве только генералы? События последних лет – от Украины до Газы, от Африки до Латинской Америки – наглядно показали, что и политики реагируют на угрозы XXI века точно так же, как они делали это в веке XX – достаточно вяло, безынициативно, без надлежащей глубины понимания проблем. Как результат – на политической карте мира множатся failed state, которые быстро становятся угрозой не только для соседей, но и для регионов. И как остановить этот процесс погружения в новое средневековье – задумываться пока никто не хочет. Видимо, пока жареный страус в голову не клюнет.