Дмитрий Рой, автор haqqin.az 13:37

В Красном море повреждены кабели глобального интернета. Затронуто 25% трафика, проходящего через Красное море по линиям, передающим данные в Африку, Азию и на Ближний Восток. Здравствуй, новое средневековье! Одно бандитское государство кошмарит весь цивилизованный мир, нарушает международную торговлю, разрушает нормальную жизнь миллионов и мир ничего не может с этим поделать. Именно так выглядит транзит к новому мировому порядку, который должен сменить старый, установленный Западом и так ненавидимый Кремлем.

Как сообщается, перерезаны четыре подводных кабеля, в том числе Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1), сообщает гонконгский провайдер HGC Global Communications Limited. Три других поврежденных кабеля — Seacom, TGN и EIG. По оценкам компании, это затрагивает порядка 25% трафика. Перебитые кабели соединяли Европу, Азию и Африку и обеспечивали 25% трафика, проходящего через Красное море. «Первоначальный анализ показал, что поврежденные сегменты кабелей находятся в южной части Красного моря, подпадают под юрисдикцию Йемена», — заявили в компании. Под ударом в том числе Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, TikTok и другие мессенджеры. По оценкам компании, ущерб затронул 25% трафика данных, проходящего по дну Красного моря. К чести современных инженеров, созданная ими сеть подводных кабелей продемонстрировала высокую степень вандалоустойчивости и атака хуситов к критическим проблемам для межконтинентального трафика не привела – его удалось своевременно перераспределить. Более того, инженеры заявляют, что вообще не видят угроз, поскольку могут в короткое время развернуть системы передачи трафика в космическом пространстве, приводя в пример «Старлинк» Илона Маска.

Но это типичное технократическое решение, когда проблема решается частями, а не системно. И потом через некоторое время возникает вновь и вновь, всякий раз на все более высоком уровне угроз. А морские международные торговые пути куда прикажете переносить? А значимую инфраструктуру производства? Да и потом всякий, кто это предлагает, плохо представляет себе ментальность современных варваров, сверхзадачей которых является возрождение «набеговой экономики» - извлекать прибыль не из собственного технологического развития и не развития территорий, оказавшегося под их контролем, а обложить остальной мир данью. И в этой связи перенос трафика в космос практически ничего не даст. Варвары воспримут это как свою победу и жадными, завидущими глазами начнут выискивать новые цели, которые обязательно найдут. И при этом их действия будут пользоваться массовой поддержкой «широких народных масс», в качестве примера – «арабская улица», поскольку разбой для них вполне естественный и привычный способ перераспределения скудных общественных благ.