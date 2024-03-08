Погода на завтра

В Баку и на Апшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Местами ночью и утром ожидается моросящий дождь. Периодически усиливающийся северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-восточным, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 3-6°, днем 6-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 769 до 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах - снег, в восточных районах, вероятно, интенсивный. В течение дня осадки постепенно будут сокращаться. Ночью и утром временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6°, днем 8-13° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 0-3° мороза. Ночью и утром в некоторых горных районах дороги могут быть покрыты льдом.