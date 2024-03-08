Кремль о ядерном ударе по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления о том, что Россия якобы могла применить ядерное оружие в Украине, недостойными комментария "рассуждалками" в западных СМИ.

"Это из разряда рассуждалок, которые публикуются в разных газетах. Я не думаю, что это нуждается в каких-то комментариях", - сказал он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать публикации о вероятности нанесения ядерного удара РФ по Украине в 2022 году.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников в администрации президента США сообщил, что власти страны в конце 2022 года по наводке западных разведслужб тщательно готовились к угрозе применения ядерного оружия Москвой.